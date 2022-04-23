Премьера фильма Белорусский вокзал состоялась 30 апреля 1971 года.

Премьера фильма "Белорусский вокзал" состоялась 30 апреля 1971 года.Несмотря на то что в картине нет ни одной батальной сцены, а оружейные залпы слышны лишь на кладбище в честь ушедшего в мир иной командира, именно "Белорусский вокзал" называют лучшим фильмом о Великой Отечественной войне. Все детали сложились идеально: первоклассный актерский состав, тонкий и умный сценарий, трогающая до глубины души тема и невероятные стихи Булата Окуджавы."Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут..." – кажется, эти строки доведут до слез любого. Как оказалось, именно они и спасли фильм от полки в хранилище "Мосфильма".Режиссер предложил Булату Окуджаве специально для картины написать слова на музыку Альфреда Шнитке. Правда, когда поэт взялся за дело, то вместе с первой строчкой у него родился и мотив. Свою версию песни бард представил композитору, и тот полностью одобрил этот вариант.Цензура порывалась запретить "Белорусский вокзал" – якобы в фильме советская милиция была показана с нелицеприятной стороны. Положение спас Леонид Брежнев, который услышал песню о десантном батальоне и не смог сдержать эмоций – начал всхлипывать. После такого картину пустили-таки в прокат.Первоначальный вариант сценария появился в 1966 году, и он сильно отличается от того, что получилось в итоге. Однако эта история не сложилась, в итоге драматург Вадим Трунин переписал свой сценарий почти полностью."Были в гостях, не помню у кого, с моим товарищем Леонидом Гуревичем. И он мне рассказал, что на экспериментальной студии Григория Чухрая лежит без движения заявка, где четверо фронтовиков встречаются у могилы пятого — своего командира — и в течение дня пытаются как-то найти давно потерянный общий язык. У меня сразу загорелось желание снимать эту историю", – вспоминал потом режиссер Андрей Смирнов.Правда, подготовительный период к фильму он начал на свой страх и риск – не было уверенности, что в этот раз его материал не отправят на полку, как предыдущий ("Ангел"). Но, к счастью, снимать все же разрешили.К выбору актеров Смирнов подошел ответственно. На четыре главные роли пробовались многие выдающиеся актеры того времени – и Михаил Ульянов, и Николай Рыбников, и даже Эльдар Рязанов. Изначально на роль бухгалтера Дубинского в "Белорусском вокзале" пробовался Иннокентий Смоктуновский, но Анатолий Папанов обставил его на пробах – точнее попал в характер. Медсестру Раю тоже искали долго. Худсовет был не доволен выбором режиссера, поэтому наставал на том, чтобы Нину Ургант выкинули из картины, а на ее место прочили Инну Макарову. Но Андрей Смирнов настоял на своем.Интересные фактыВо время съемок финала Смирнов попросил Ургант не плакать в моменте, когда та поет. По задумке режиссера должно было быть так: всем мужчины — плачут, а она, хрупкая женщина, без единой слезинки на лице. Ургант удалось не заплакать только после нескольких дублей.Через неделю после премьеры Алексей Глазырин, сыгравший роль директора комбината Харламова, скоропостижно скончался от сердечного приступа и был похоронен на Введенском кладбище, где снимался ряд эпизодов фильма.