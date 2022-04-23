Колебание курса валют, санкции и нарушение поставок неизбежно приведут к удорожанию строительства.

Колебание курса валют, санкции и нарушение поставок неизбежно приведут к удорожанию строительства.До конца года цены на строительные материалы в России могут вырасти на 30%, а отделка подорожает минимум в два раза. Такой прогноз сделала Ольга Архангельская, партнер аудиторской компании Ernst & Young.На рост цен, по словам эксперта, влияют следующие факторы: нестабильный курс рубля, нарушение логистических цепочек, уход ряда компаний из России из-за санкций, кредитная нагрузка, наличие недобросовестных поставщиков и внутренняя борьба застройщиков за надежных поставщиков.Также серьезной проблемой является отсутствие в России своего полного цикла производства. Хотя на долю импортных стройматериалов приходится не более 30%, нет возможности найти им быструю замену. А значит, даже если объект построен на 95%, отсутствие необходимых комплектующих не позволит завершить 5%.Резкий рост цен на строительные материалы продолжается второй год. По итогам 2021 года, по данным Росстата, цены выросли почти на 24%, значительно обогнав инфляцию (8,39%).