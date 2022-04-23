Крупный пожар в частном жилом доме в посёлке Лизуново Александровского района произошёл накануне...
Крупный пожар в частном жилом доме в посёлке Лизуново Александровского района произошёл накануне около 22:55.
В пожарную охрану обратились несвоевременно - на момент прибытия сотрудников МЧС дом уже был охвачен пламенем. Горела кровля дома на площади 100 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекалось 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области