Крупный пожар в частном жилом доме в посёлке Лизуново Александровского района произошёл накануне...

Крупный пожар в частном жилом доме в посёлке Лизуново Александровского района произошёл накануне около 22:55.В пожарную охрану обратились несвоевременно - на момент прибытия сотрудников МЧС дом уже был охвачен пламенем. Горела кровля дома на площади 100 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекалось 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области