Сообщение о пожаре легкового автомобиля в посёлке Карла Маркса Камешковского района поступило на...

Сообщение о пожаре легкового автомобиля в посёлке Карла Маркса Камешковского района поступило на пульт спасателей сегодня в 03-07.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в моторном отсеке автомобиля. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали горение на площади 1 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области