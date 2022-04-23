Продавец киоска из Коврова планировала продать более 2 тысяч пачек нелегальных сигарет. «Установлено, что Ш., являясь продавцом киоска на территории г. Коврова, с целью личного обогащения в

Продавец киоска из Коврова планировала продать более 2 тысяч пачек нелегальных сигарет. «Установлено, что Ш., являясь продавцом киоска на территории г. Коврова, с целью личного обогащения в течение длительного периода времени хранила немаркированные табачные изделия с целью организации их оборота», – передает пресс-служба прокуратуры региона. Сотрудники полиции изъяли у женщины более 2 тысяч пачек сигарет