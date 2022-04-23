Накануне в многоквартирном доме на улице Ленинградской в Муроме произошёл пожар. Из окна 2 этажа...

Накануне в многоквартирном доме на улице Ленинградской в Муроме произошёл пожар.Из окна 2 этажа шёл густой дым. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС сформировали 3 звена ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей.Горение на площади 15 кв. м оперативно ликвидировали. Сообщается, что спасателям пришлось эвакуировать 15 человек из которых 3 ребенка.Также удалось спасти 3 человек. В том числе одного несовершеннолетнего. Погибших и пострадавших нет.На борьбу с огнём привлекалось 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области