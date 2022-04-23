По теплой весне скучают не только люди. И вот такое видео мы получили из Судогодского района......

По теплой весне скучают не только люди. И вот такое видео мы получили из Судогодского района... Напоминает весенний шедевр Саврасова.Этот лирический пейзаж в деревне Карпово запечатлела семья Ломакиных. Хитрого Рыжика они снимают с деревьев не первый раз. То он сидит на верхушках, то морщится от солнышка возле скворечника. Кот откормленный. "Прилетел" неизвестно откуда. И как толстяку удается так перемещаться по веткам, непонятно. Возможно, охотнику захотелось полакомиться птичками. Но пролезть в скворечник не получилось. Бедолаге похудеть не дали, и с дерева в очередной раз сняли.