Аналог зарубежному фаст-фуду в России можно создать за несколько месяцев. В этом уверена Президент...

Аналог зарубежному фаст-фуду в России можно создать за несколько месяцев. В этом уверена Президент национальной ассоциации кулинаров. Сейчас Анна Жукова разрабатывает меню, основанное на русских рецептах. А при поддержке департамента образования разрабатывает еще один вкусный проект "Кулинарные сказки Владимирской области"... Свой рецепт можете прислать и Вы. О сказочной гастрономии - Анастасия Сахарова .-Все, хватит!-Хватит, думаешь?- Да!-Дай я посмотрю, можно?Постные огуречные коврижки сближают, уверены в семье Ульяновых. Их готовят всей семьей. Рецепт для "кулинарных сказок" выбрали простой. Сахар,подсолнечное масло, мука и сода. Но все "волшебство" - в огуречном рассоле.Екатерина Ульянова: «Вот сейчас у нас бабушка делает огурцы, такие очень вкусные, хрустящие.. И от них рассол получаются лепешки такие пышные, вкусные!»Кстати, несмотря на огуречную воду, печенье получается сладким. Его всегда с нетерпением ждут Ксюша, Настя и маленький Илья.-Патамусьта вкусьные!Ксюша Ульяна: «Можно их пить с чаем или без, они мне все равно очень нравятся».Рецепт для самого вкусного конкурса 33 региона необязательно должен иметь владимирские корни. Главное, чтобы рассказывал историю местной семьи. Такими огуречными лепешками Екатерину Ульянову угощала ее бабушка. Поэтому для нее обычное печенье - "портал" в детство.Екатерина Ульянова: «Когда мы приезжали, она все время делала эти лепешки. Она говорила - все, что есть. Никаких изысков. Но это детство, самое любимое, дорогое. И потом моя мама их стала печь... Я аж даже подрастрогалась немного!»Еще одна кулинарная сказка. Из небольших дрожжевых лепешек рождаются... жаворонки! Постные булочки. Их учит печь Анна Жукова - одна из авторов проекта и президент национальной ассоциации кулинаров.-В пост еще в те времена, каждой хозяйке хотелось бы, чтобы их жаворонки были самыми красивыми.Из небольшой лепешки нужно скрутить колбаску. Как из пластилина. Этот "фокус" особенно нравится детям, говорит кулинар.-Просто раскатываем, длинную?-Не очень, а потом нам нужно ее свернуть, аккуратненько.Колбаску из теста скручивают, и у жаворонка появляются голова и хвост. Анна Жукова печёт с детства. Вспоминает семейные вкусные ритуалы.Анна Жукова, президент национальной ассоциации кулинаров: «Папа идет за мясом, мама делает фарш. И мы всей семьей ляпали пельмени. Ну и я могу с гордостью сказать, что мои дети не едят покупных пельменей. И сегодня для них это даже мотивация. Сказать - а вот моя мама не покупает пельменей, мы всегда их делаем сами».Жаворонки тоже могут войти в один из 70 рецептов Владимирской области. Оперить раннюю пташку можно с помощью вилки. Глаза появляются с помощью гвоздики или перца. А уже жар превратит их в румяных, как утренняя заря, птичек.Анастасия Сахарова: «Вот такие у нас получились пышные весенние жаворонки. На Руси в такие вкладывали предсказания, и потом гадали.А сегодня хозяйкам на заметку: их хорошо готовить в пост, когда хочется булочку к чаю. А для детей просто приятное времяпровождение. Анастасия Сахарова, Семен Карпов. Вести-Владимир».