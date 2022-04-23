А сейчас подскажем отличное решение для супертренировки дома и на работе. И поможет в этом...

А сейчас подскажем отличное решение для супертренировки дома и на работе. И поможет в этом мини-тренажер: фитнес-резинка. Повторяем за Юлией Шуваловой.Альтернатива "железу" в зале - фитнес-резинки. С ними можно тренироваться дома или взять с собой на природу. Резинки компактные, весят несколько граммов и легко поместятся в сумку. При этом они ничем не уступают гантелям или штанге, рассказывает тренер Оксана Сергеева- и создают равномерную нагрузку без мертвых зон. С фитнес-резинками она занимается регулярно.Оксана Сергеева, тренер: «С помощью фитнес-резинки можно накачать мышцы, но они будут в большей степени не такие, как у бодибилдеров, конечно. Для этого необходим больший вес, но в любом случае мышцы всегда находятся в тонусе, можно сформировать рельеф, что очень актуально для обычно человека».Занятия с лентой - это та же силовая тренировка. Можно менять уровни сложности. Они зависят от жесткости резины. Каждому соответствует определенный цвет. Как правило, чем темнее лента, тем больше сопротивление, говорит Оксана. Например, у голубой резинки жесткость 8 килограммов, у черной - 20. Все зависит от производителя. Ленты с меньшим натяжением подходят для проработки мышц пресса, спины, рук. Вот как выглядит упражнение на трицепс:-Левую ручку фиксируем на уровне плеча. Правой ручкой делаем разгибанием на выдохе. Вдох, выдох.Для ног и ягодиц подойдет средняя или жесткая резинка. Можно делать приседания, выпады. Одно из любимых упражнений Оксаны - мертвая тяга. Необязательно делать 100 повторений, с резинкой для достижения результата достаточно 10-ти.-Обязательно следим за поясничкой, сохраняем легкий тонус живота. Втянули животик, сократили поперечную мышцу. Лопаточки сведены. Коленочки чуть согнуты.Упражнения с лентами можно выполнять как детям, так и взрослым. А ещё тем, у кого есть противопоказания при работе с большим весом. Мини-эспандер не вредит скелетной мускулатуре и связкам.Оксана Сергеева, тренер: «Резинка - это самый лучший вариант, поскольку там идет меньшая нагрузка на суставы, практически отсутствует. Там можно регулировать уровень нагрузки выбором резинок».Чтобы создать идеальное тело, занятия с фитнес-резинкой нужно проводить 4 раза в неделю. Примеры, как накачать ту или иную группу мышц можно найти в интернете.Оксана рекомендует обратить внимание на круговые тренировки. По её мнению, они самые эффективные.Оксана Сергеева, тренер: «Несколько упражнений мы делаем одновременно без отдыха. Например, выбрали 5 упражнений на разные группы мышц, выполняем их без отдыха, последовательно друг за другом. Далее небольшой отдых и выполняем так несколько кругов».Можно уделить резинке и 10 минут во время перерыва на работе. Главное регулярность. По словам Оксаны, с лентами мышцы будут нагружены не меньше, чем при занятиях в спортзале. А при правильном питании результат не заставит себя долго ждать. Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"