Сегодня во Владимире состоятся финальные поединки открытого общероссийского первенства по смешанным...

Сегодня во Владимире состоятся финальные поединки открытого общероссийского первенства по смешанным единоборствам. Турнир «Высота 444.4» проводится в шестой раз в память о военнослужащих спецназа внутренних войск, погибших в апреле 1995 года в бою под чеченским Бамутом. Тогда погибли 10 спецназовцев, среди них - уроженец города Владимира, старший лейтенант отряда специального назначения «Витязь» Олег Растегаев. Он был награжден орденом Мужества.В 13.00 в главном манеже Физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Парижской Коммуны, 45-д состоится открытие финальной части чемпионата и бои за титулы победителей и призеров в пяти весовых категориях.На финал первенства приедут Герои России - президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «РУСЬ» Александр Никишин, председатель правления Фонда «Ратники Отечества» Сергей Юшков и другие почетные гости.