Вчера днём в многоквартирном доме на улице Верхняя Дуброва произошёл пожар. Из окна на 6 этаже шёл...

Вчера днём в многоквартирном доме на улице Верхняя Дуброва произошёл пожар. Из окна на 6 этаже шёл густой дым. Возгорание произошло на кухне в одной из квартир.Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС сформировали 1 звено ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Были эвакуированы 4 человека. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области