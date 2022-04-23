На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 70 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
16 - во Владимире и в Муромском районе;
9 - в Меленковском районе;
5 - в Александровском и в Гусь-Хрустальном районах;
4 - в Вязниковском районе;
3 - в Ковровском, Кольчугинском и в Селивановском районах;
2 - в Судогодском и в Суздальском районах;
1 - в Юрьев-Польском и в Гороховецком районах.
Ни одного нового случая заболевания за сутки не выявлено в Петушинском, Собинском, Киржачском и Камешковском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150191 случай заболевания