В полицию обратилась 44-летняя жительница Юрьев-Польского района. У женщины во время встречи с...

В полицию обратилась 44-летняя жительница Юрьев-Польского района. У женщины во время встречи с приятелями из кошелька пропали 15 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне пропажи денег местная жительница приходила в гости к своей знакомой, где её сожитель, воспользовавшись моментом, вынул из рюкзака потерпевшей кошелек и взял оттуда 15 000 рублей. Часть денег 55-летний мужчина успел потратить.Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Оставшиеся деньги полицейские изъяли и вернули владелице.В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.