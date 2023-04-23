Что известно о новом вирусе «арктур» и когда ожидать пик заболевания? Новый штамм коронавируса...

Что известно о новом вирусе «арктур» и когда ожидать пик заболевания?Новый штамм коронавируса «Арктур», являющийся подвидом «Омикрона», представляет опасность, так как может рекомбинироваться с более ранними штаммами. В таком случае его скорость распространения вместе с тяжелым протеканием от других видов будут опасны для людей. На данный момент новый штамм обнаружен уже в 29 странах, наибольшее количество пациентов с ним зафиксировано в Индии, Сингапуре и Австралии. Об это сообщают РИА Новости.Вирусологи исследовали генетическую структуру "Арктура" и выявили в нём множество мутаций, включая две замены в S-белке. Это изменение может быть причиной более быстрой передачи вируса между людьми. Наиболее распространёнными симптомами штамма являются боль в горле, насморк или заложенность носа, а также чихание и кашель без мокроты.«У Омикронов между собой довольно много известно случаев перекрестов, порядка 700 новых вариантов омикрона и порядка 150 случаев описано рекомбинаций между разными вариантами Омикрона, то есть он к этому склонен. Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжелым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо», — рассказал вирусолог Александр Чепурнов.Специалисты ВОЗ считают, что избежать заболеваемости новым вирусом не получится, так как он является подвидом «Омикрона» и отличается повышенной заразностью. Но вирусологи успокаивают тем, что болезнь протекает в легкой форме, человек жалуется лишь на симптомы ОРВИ. Пока в России выявили четыре носителя «арктура», но в конце мая – из-за начала сезона отпусков и каникул, возможен пик заболевания."Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен. Любой небольшой контакт ведёт к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — прокомментировала ситуацию глава Роспотребнадзора Анна Попова.Фото pxfuel.com