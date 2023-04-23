Вечером 22 апреля в полицию позвонил житель Владимирской области, который сообщил о взрывах и образовавшихся в результате воронках.

Вечером 22 апреля в полицию позвонил житель Владимирской области, который сообщил о взрывах и образовавшихся в результате воронках. Об этом рассказал телеграм-канал со ссылкой на свои источники.Мужчина пояснил, что услышал в лесу громкий хлопок. На место прибыли сотрудники полиции, которые нашли на месте предполагаемого ЧП три воронки.«Первая - диаметром пять метров и глубиной 2,5. Вторая - 2,5 на один метр. Третья - шириной один метр и глубиной пол метра. Самая большая - новая. Остальные, видимо, появились ещё зимой», - пишут коллеги.Редакция «33Live.Ru» обратилась за разъяснениями в пресс-службу УМВД по Владимирской области.«Мы не комментируем», - пояснили в ведомстве.Судя по всему, инцидент действительно имел место быть. В противном случае полиция могла бы с лёгкостью опровергнуть опубликованную информацию.По данным СМИ, на месте ЧП обнаружены пластиковые и металлические осколки и найдены чьи-то следы. Кто устроил взрывы, зачем и что именно детонировало - пока неизвестно.