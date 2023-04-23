Еще 51 человек во Владимирской области заболел коронавирусом за сутки.
На территории Владимирской...
Еще 51 человек во Владимирской области заболел коронавирусом за сутки.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 апреля 2023 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 — во Владимире
4 — в Муромском районе
5 — в Ковровском районе
0 — в Петушинском районе
4 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
3 — в Собинском районе
0 — в Радужном
0 — в Киржачском районе
0 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
0 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184733 случаев заболевания.