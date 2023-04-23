Еще 51 человек во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки. На территории...

Еще 51 человек во Владимирской области заболели коронавирусом за сутки.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 апреля 2023 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 — во Владимире4 — в Муромском районе5 — в Ковровском районе0 — в Петушинском районе4 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе3 — в Собинском районе0 — в Радужном0 — в Киржачском районе0 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе0 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 184733 случаев заболевания.