Еще одно сооружение во Владимирской области признали памятником исторической культуры. Во...

Еще одно сооружение во Владимирской области признали памятником исторической культуры.Во Владимирской области еще одно сооружение признали памятником исторической культуры. Приказом Госинспекции утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры имени 1100-летия города Мурома».В 1945 г. всесоюзным трестом «Теапроектстроймонтаж» был разработан проект театрального здания в Муроме. Строительство велось с 1955-1962 гг. в основном методом народной стройки.Когда дело дошло до поднятия пятитонных перекрытий и ферм в работу вступили два строительных крана. Строители ежедневно перевыполняли план на 140-160%. 18 августа 1962 г. в новом театре состоялась юбилейная сессия городского Совета, посвященная 1100-летнему юбилею древнего Мурома. Об этом сообщается на официальной странице вконтакте инспекции государственной охраны культурного наследия Владимирской области.Фото: Инспекция госохраны культурного наследия Владимирской области