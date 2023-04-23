Есть правила для того, чтобы понять себя.

Есть правила для того, чтобы понять себя.Уверенность, вера в себя и правильная цель тесно связаны между собой. Поистине уверенный в себе человек может достичь недостижимого, будь то слава и признание, путешествия и богатство, — не имеет значения. Все мы этого хотим, не так ли?Но как прийти к успеху? Что такое вообще «уверенность в себе»? И как ее в себе прокачать?Уверенность в себе — это убеждение в правильном принятие текущих решений. Но не нужно путать со словом «вера». О ней тоже важно упомянуть. Вера в себя направлена в будущее, а уверенность в себе — на настоящее.«Вера в себя» — это убеждение человека в том, что он выбрал правильный путь и обычно именно она будит человека во время сложных препятствий на пути к достижение какой-то цели.Давайте посмотрим на путь Уолта Диснея. Знаменитый и талантливый художник, который прошёл нелегкий пусть с множеством препятствий. Многие американские журналы отказывали ему, пока не был создан «Микки Маус». Что только стоило пройти Уолту, чтобы дойти до такого результата: вечные отказы журналов, голод и огромный труд. Но благодаря вере в то, что он делает, уверенности в себе как в художнике и целеустремленности он стал одним из самых успешных людей.Соответственно, отсутствие веры в себя и уверенности в своих действиях просто не дадут вам добиться желаемой цели.Достижения уже заложены в нас с самого рождения. Для начала нужно понять, чего вы хотите, а далее развить не только твёрдый навык (профессию, компетенцию в чем-то), но и мягкий, такой как уверенность. Перед тем, как заложить путь к своим целям, начните с проработки себя. Важно уже на начальном этапе беречься от выгорания, стресса и обесценивания.Как понять, уверенный вы человек или неуверенный?Чтобы лучше понять себя, достаточно начать с небольшого теста. Перед вами черты уверенного в себе человека. Напротив ставьте «+», если признак присущ вам, и «-», если это не про вас.Внешние признаки1. Расправленные плечи2. Состояние спокойствия3. Не отводите взгляд от собеседника во время разговора4. Размеренный голос и дыханиеВнутренние признаки1. Открыт к миру2. Ценит маленькие победы3. Не боится ошибаться4. Не оценивает ни себя, ни других5. Не пытается никому и ничего доказать6. Умеет за себя постоять7. Редко впадает в состояние жертвы8. Умеет говорить нет9. Не боится трудностей, настроен, чтобы найти решение и преодолеть их.10. Легко переживает предательстваСоответственно, если вы замечаете, что у вас небольшое число плюсов, это говорит о том, что вы не совсем уверенный человек. И значит пора что-то менять в жизни.Почему мы сталкиваемся с заниженной самооценкой и с чувством неуверенности в себе?Мы можем выделить несколько причин, почему мы становимся неуверенными в себе.1 Детство2. Социальные сети3. Неправильная постановка целейДетствоВсе очень просто и грустно, так как все идет из детства. Фундамент закладывается в самом начале нашего развития. Самое сильное нарушение в детской психике дает сравнение с другими ребятами. От этого и идёт постоянная оценка себя в будущем. Как это исправить? Принять это факт и обратиться к терапевту, который ускорит процесс принятия себя.Социальные сетиК сожалению, в сети большинство блогеров выдают нам только идеальную картинку. И мы невольно хотим быть такими же.Я советую подписываться на искренних людей, которые вас мотивируют и дают пользу, а не которые пытаются ввести в тревожное состояние.Неправильная постановка целиНеправильная цель тоже может привести к обесцениванию и по итогу к неуверенности в себе.Как это происходит?К цели нужно идти поэтапно.Например, хотите выступать на сцене и если вы, не имея в этом опыта, решите заявить о себе на 1000 человек, то, скорее всего, никогда больше не станете этим заниматься, так как вы не справитесь со стрессовым состоянием.Нужно начинать все постепенно.Сначала начать снимать контент в онлайне, далее выступить перед родными и затем уже наращивать обороты. Этот путь к большой сцене пройдет с заботой о себе и проще для вас.То есть цель должна быть реальной, измеримой и мотивировать вас.Как стать уверенным в себе?Замечали ли вы, что в какие-то периоды вы полны энергии и сил, готовы творить, а в другие моменты ничего не хотите и начинаете думать, что вы никчемны? Если второе состояние не покидает вас, то стоит дочитать статью до конца.Успехи чаще всего мотивируют нас и поднимают нам самооценку. А чтобы чего-то добиваться, нам нужна дисциплина и сила воли, а именно это нам дают регулярный спорт, сбалансированное питание и правильный режим сна.Благодаря работе с телом — занятие йогой, фитнесом, растяжкой, танцами или пилатесом — вы воспитываете в себе чемпионов. Появляется то самое чувство «я смогу дойти до конца». А это самое ценной качество для достижения цели.Дыхательные практики и медитации — это тоже работа с нашим сознанием. Они воспитывают в нас терпение, усмиряют большой поток мыслей. Вы становитесь более сконцентрированным на поставленной задачах и перестаете суетиться.Работа с блоками в теле и в голове освобождают огромное количество энергии, избавляют от большого количества боли и старых травм.Поговорим про блоки в теле. Они всегда выдают наши самые страшные секреты.Блоки могут вызывать психосоматические заболевания. Напряженные мышцы в теле пережимают кровеносные сосуды, поэтому ткани органов постоянно находятся в дефиците питательных веществ. Это нарушает их работу и ведет к заболеванию.Например, тихий голос или чрезмерно частые боли в горле говорят о том, что есть горловой зажим, который станет препятствием в высказывание своей позиции и в проявлении чувств. Это связано с блокировкой эмоций. Здесь отражаются проблемы взаимодействия с другими людьми (коммуникации) или с самим собой.Зона шеиШея – очень важная область, своего рода и барьер, и мост между головой и телом.Шейные зажимы со стороны мозга могут быть вызваны избыточной мыслительной деятельностью, дающей ощущение, что голова переполнена, и невозможно отдохнуть. И все это становится проблемой для достижения любых целей.Диафрагмальная зонаВ телесно-ориентированной терапии эта область связана с блокировкой, запретом на выражение любых эмоций – как хороших, так и плохих. А это напрямую противоречит самовыражению. Этот блок характеризует такие факторы неуверенности в себе, как зажатые губы, бруксизм и тд.Для того чтобы начать жить полной и счастливой жизнь, быть уверенным в себе и в каждом шаге, нужно начать с себя и разблокировки блоков.3 мощных телесных практик для повышение уверенности себеПрактика на расслабление для плечЭто упражнение я советую делать ежедневно и перед важными событиями, когда вы вдруг чувствуете нарастающую панику. С расправленными плечами вы будете ощущать себя увереннее.Заведите обе руки за спину и положите их на поясницу ладошками вверх (одна ладонь лежит на другой). Грудью тянитесь вверх, соединяя лопатки. Опустите плечи вниз. Выполняем 5 подходов по 20-30 секунд. Дыхание должно быть спокойным. Можно закрыть глаза и подумать о чем-то приятном.Выполняйте это упражнение аккуратно и без резких движений.Практика на расслабление челюстиПопробуйте поговорить на вымышленном языке, в расслабленном состояние, как будто вам лень выговаривать слова или вы только что проснулись.Простое упражнение, которое поможет расслабить жевательные мышцы.Практика на нормализацию состоянияСтресс и тревога могут привести к обесцениванию. Они приводят нас в состояние неуверенности.Что делать в моменте, когда вы находитесь в стрессе?Сделайте глубокий вдох, а затем выдох через нос с медленным счетом от 1 до 4. Далее увеличивайте счет от 1 до 6, от 1 до 10.В момент выполнения упражнения не забывайте дышать животом.Делайте эти практики в любое свободное время и прокачивайте уверенность в себе. Ведь это залог успеха. Хотите стать высококачественным специалистом, быстрее расти по карьерной лестнице, получать хорошие деньги за работу? Тогда работайте над уверенностью!