На федеральной трассе М-7 во Владимирской области до конца 2023 года установят шесть надземных...

На федеральной трассе М-7 во Владимирской области до конца 2023 года установят шесть надземных пешеходных переходов.На федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области до конца 2023 года планируется установить шесть модульных надземных переходов. Они позволят пешеходам без риска пересечь оживленную автомагистраль и обеспечат безостановочное движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Москва-Нижний Новгород".Искусственные сооружения появятся:на 128-м км на Ючмерна 243-м км в Сенинона 285-м км в Лихой пожнена 287-м км в Коурковона 318-м км в Слобдищахна 331-м км у поворота на АрефиноСтроительно-монтажные работы на объектах уже ведутся.Как сообщает Упрдор "Москва-Нижний Новгород", в ночь с 3 на 4 мая запланирована установка пролетных строений на трех переходах. В этой связи на отдельных участках введут ограничения с полной приостановкой движения не более чем на 40 минут:- 3 мая с 22:00 до 22:40 на 243-м км (Сенино, Ковровский район);- 4 мая с 2:00 до 2:40 на 287-м км (Коурково, Вязниковский район);- 4 мая с 4:30 до 5:10 на 285-м км (Лихая пожня, Вязниковский район).На 2024 год запланирована установка еще четырех надземных перехода в Вязниковском и Гороховецком районах. В настоящее время уточняются адреса их размещения.Модульные пешеходные переходы будут оборудованы стационарным освещением, видеонаблюдением, подъемными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. От дождя и снега пешеходов защитит светопрозрачное ограждение из монолитного поликарбоната. На лестничных сходах обустроены пандусы. Высота пролетного строения над проезжей частью – не менее 5 метров. При необходимости их можно разобрать и переместить на другой участок дороги.Общее количество безопасных пешеходных переходов в разных уровнях на М-7 «Волга» во Владимирской области на текущий момент составляет 45, из них 43 надземных и 2 подземных. В местах их функционирования количество ДТП с участием пешеходов сведено к минимуму.Фото: Упрдор "Москва-Нижний Новгород"