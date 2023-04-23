ГИБДД проводит проверку.

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Судогодском районе. Об этом рассказали в УМВД по 33-му региону.На трассе «Владимир — Муром — Арзамас» в районе посёлка Тюрмеровка 31-летний водитель «Фольксвагена» пошёл на обгон. Выехав на встречку, он не заметил «Шевроле», за рулём которого сидел 26-летний мужчина. Уйти от столкновения не получилось.В результате аварии водитель «немца» погиб на месте происшествия. Его 29-летняя пассажирка и водитель второй иномарки госпитализированы в больницу.ГИБДД проводит проверку.