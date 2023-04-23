Погода во Владимире на 24 апреля: безоблачно и тепло, до +20 градусов днем. Завтра погода во...

Погода во Владимире на 24 апреля: безоблачно и тепло, до +20 градусов днем.Завтра погода во Владимире будет солнечной, но ветреной.Температура воздуха днем повысится до +20°C. Ночью столбик термометра опустится до +13°C.Ветер юго-западный, 8м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 750 до 751 днем, а к вечеру снизится до 749 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыСегодня наши предки отмечали праздник Антип Водогон. Считалось, что 24 апреля просыпается медведь, поэтому в лес в этот день не ходили. Будет ли день ветреным, определяли по небу - на восходе оно должно быть красным. Также 24 апреля начинались сильные половодья. Люди верили, что год будет богатым на урожай, если лед к Антипу Водогону растает полностью.Фото pxfuel.com