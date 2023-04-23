Звезды с яркой шевелюрой и солнечной энергетикой. Рыжеволосые Вера Сотникова, Алла Пугачева, Елена Ксенофонтова, Наталья Штурм и Андрей Григорьев-Аполлонов в подборке Дни.ру.

Звезды с яркой шевелюрой и солнечной энергетикой. Рыжеволосые Вера Сотникова, Алла Пугачева, Елена Ксенофонтова, Наталья Штурм и Андрей Григорьев-Аполлонов в подборке "Дни.ру".Даже в самые хмурые дни на арене российского шоу-бизнеса гордо сияют звезды с медным и оранжевым оттенком волос. В народе их зовут просто — рыжие. Но мы-то знаем, что это не просто слово. Актриса Вера Сотникова — настоящий лучик света для окружающих, а приметные блестящие локоны украшают ее миловидный овал лица. Гармоничное взаимодействие внутренней и внешней теплоты делает имидж 62-летней дивы чарующим.Ну а Примадонна российской эстрады всегда славилась экстравагантной копной рыжих волос, которые остаются ее визитной карточкой даже в 74 года. И хотя Алла Пугачева иногда носит парики, это не меняет ее солнечного настроя, она несет счастье преданным поклонникам вне зависимости от местоположения.Вместе ней и Верой Сотниковой неплохо смотрится 50-летняя артистка Елена Ксенофонтова. Она помоложе двух вышеупомянутых знаменитостей, но оптимизма и колоритной внешности ей не занимать. У нее даже был гражданский муж с фамилией Рыжих. И хотя складного союза с ним не вышло, актриса все же нашла вторую половинку и вступила в официальный брак.56-летняя исполнительница шлягера "Школьный роман" остается свежей и подтянутой, сколько бы ни было пройдено дорог. Она успешно соблазняет мужчин, сочетая манкую харизму с бесперебойным весельем. Наталья Штурм — ходячий позитив, который освещает все вокруг. Неужели рыжие волосы ее вдохновляют?Ну пока Николай Басков пытается удержать за собой титул натурального блондина, в российском шоу-бизнесе эффектно выделяется Андрей Григорьев-Аполлонов. За ним прочно закрепилось прозвище рыжего из "Иванушек", и в 52-года он по-прежнему зажигает если не концертные залы, так огоньки в глазах прекрасных дам.