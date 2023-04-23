Пожар произошел в деревне Дворищи Киржачского района

Пожар произошел в деревне Дворищи Киржачского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Сигнал поступил 22 апреля в 21 час 26 минут.Сообщение о возгорании поступило поздно. Огонь успел распространиться по строению. К моменту прибытия пожарных дом площадью в 120 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Огнеборцы не дали перекинуться пламени на соседнее жилище.В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.