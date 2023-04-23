Владимирцам рассказали, в какие месяцы лучше всего брать отпуск. Если рассматривать период с июня...

Владимирцам рассказали, в какие месяцы лучше всего брать отпуск.Если рассматривать период с июня по октябрь 2023 года (наиболее популярный сезон отпусков), то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет август, а менее выгоден октябрь. На условном «третьем месте» будут июнь, июль и сентябрь. Об этом рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob.В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этот период.По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающим оклад. Однако стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня. В месяцы, где мало рабочих дней может быть не выгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.Начиная с июня рейтинг «выгодности» месяцев для отпуска будет следующий:август − 23 рабочих дня (и 184 часа);октябрь − 22 рабочих дня (и 176 часов);июнь, июль, сентябрь − 21 рабочий день (и 168 часов).Фото pxfuel.com