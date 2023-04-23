Владимирские предприниматели смогут получить бесплатную поддержку из Москвы. В Москве стартовала...

Владимирские предприниматели смогут получить бесплатную поддержку из Москвы.В Москве стартовала программа «Деловые москвичи: культура». Но стать ее участниками могут даже жители регионов - физические лица, достигшие 18 лет или обладающие статусом юридического лица, ИП или самозанятого. Главное - быть владельцем бизнеса социальной направленностью или просто хотеть развить свое дело в столице - сообщает отдел пресс-службы и маркетинга ГКУ «Новые технологии управления».Для участия нужно успеть подать заявку до 15 июня в предложенные категории: вокал и музыка, видео и фотография, театр и хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, литература и раздел «общее» (научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету). В заявке должна быть идея и небольшой видео-рассказ о ней. Она пройдет отбор на соответствие критериям. Лучшие бизнес-идеи будут отобраны голосованием участников проекта "Активный гражданин" в Москве. Победители смогут заключить контракт с городом, получат помещение для работы над своим проектом. Привлечь клиентов помогут ведущие культурные центры и библиотеки столицы. Рекламировать проект-победитель будут культурные учреждения. Для владимирцев это отличная возможность развить или масштабировать свой бизнес.Фото - отдел пресс-службы и маркетинга ГКУ «Новые технологии управления».