Во Владимире ликвидируют пост ГИБДД возле микрорайона Юрьевец. Пост ДПС возле микрорайона Юрьевец...

Во Владимире ликвидируют пост ГИБДД возле микрорайона Юрьевец.Пост ДПС возле микрорайона Юрьевец хотят закрыть. Автомобилисты заметили, что на протяжении долгого времени перестали дежурить сотрудники полиции.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, что данный стационарный пост ДПС значительно утратил свой потенциал.Для фиксации нарушений ПДД на автодорогах организовано видеонаблюдение. Кроме того, несут службу мобильные наряды ДПС ГИБДД.Фото pxfuel.com