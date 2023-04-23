Во Владимире прошел субботник: вывезли около 400 тонн мусора. 22 апреля 2023 года почти 25 тысяч...

Во Владимире прошел субботник: вывезли около 400 тонн мусора.22 апреля 2023 года почти 25 тысяч владимирцев вышли на субботник - сообщает мэрия города. Среди участников - члены ЖСК, ТСЖ, волонтеры, работники предприятий и организаций, общественные активисты, а также сотрудники мэрии и подведомственных учреждений.Сбор мусора прошел по всему Владимиру. В основном убирали городские общественные пространства: Соловьиный пруд, Центральный парк культуры и отдыха, Дворец творчества и территории у Патриаршего сада. Самой масштабной точкой стала свалка по улице Полины Осипенко в районе дома №69. Оттуда было вывезено 200 тонн мусора. Также очистили территории у трассы М-7 и склон в районе Никольской церкви на Спасском холме, кстати, там за порядок отвечали глава города Дмитрий Наумов и его бригада, в числе которой были и его заместители Елена Запруднова, Глеб Серегин и Денис Егоров.По оценкам городского управления ЖКХ, собрано более 400 тонн мусора, для вывоза которого привлекли более 130 единиц грузового транспорта. Мэрия Владимира поручила вывести все мешки с мусором до начала рабочей недели.Фото - pxfuel.com