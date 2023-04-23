С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184733 владимирцев.

Во Владимирской области 23 апреля выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Кольчугинском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 3 - в Собинском и Суздальском, по 2 - в Александровском и Камешковском, по 1 - в Меленковском и Судогодском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184733 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51142 заболевших во Владимире, 21879 - в Ковровском районе и 20069 - в Муроме.