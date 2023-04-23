Во Владимирской области 47% владельцев участков посадят картофель. Как сообщает сервис SuperJob, с...

Во Владимирской области 47% владельцев участков посадят картофель.Как сообщает сервис SuperJob, с 17 на 19 апреля 2023 среди жителей Владимирской области, имеющих земельный участок, был проведен опрос. По его результатам, в этом году уже посадили или планируют посадить картофель 47% владимирцев. 4 из 10 занимались посадкой корнеплода и в прошлом году, 7% - нет.Также 49% участников опроса ответили, что заниматься посадкой не будут: «Картошка и так дешево стоит». Выяснилось, что сажать картофель больше заинтересованы мужчины (57%), чем женщины (45%). Чаще об отказе заявляли и горожане старше 45 лет.Фото - pxfuel.com