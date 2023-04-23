Во Владимирской области от мусора очистили объект культурного наследия. В Суздале также поддержали...

Во Владимирской области от мусора очистили объект культурного наследия.В Суздале также поддержали идею субботника - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Волонтеры культуры привели в порядок "Златоустовское кладбище", которое является одним из старейших кладбищ города и объектом культурного наследия. Именно здесь захоронены выдающиеся люди Суздаля XIX века.Поддержали в уборке активистов администрация Суздаля, Министерство культуры и Инспекция государственной охраны культурного наследия региона. Мероприятие провели в рамках акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры".Фото - официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области.