Во Владимирской области ожидается неделя дождей. Впереди майские праздники. Все в ожидании...

Во Владимирской области ожидается неделя дождей.Впереди майские праздники. Все в ожидании солнечных и теплых дней. Но понедельник, кажется, станет последним днем апреля, когда небо не будет затянуто тучами. Со вторника погода испортится: пасмурно, ветрено. Начнутся дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся целую неделю.Температура днем будет по-прежнему достигать 18-21 градуса, ночью - не выше +10°C.Фото - pxfuel.com