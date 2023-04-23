Во Владимирской области предлагают смягчить требования к инвестиционным проектам. Прокуратура...

Во Владимирской области предлагают смягчить требования к инвестиционным проектам.Прокуратура Владимирской области проанализировала факторы, оказывающие влияние на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, в частности региональное законодательство в сфере предоставления земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов.На сегодняшний день стоимость аренды земли во Владимирской области намного выше, чем в других регионах Центрального Федерального округа.Основными критериями, предъявляемыми к масштабным инвестиционным проектам в субъектах Центрального Федерального округа, являются:объем капиталовложений,объем налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет субъекта,количество создаваемых рабочих мест и т.д.Мониторинг законодательных актов соседних с Владимирской областью регионов свидетельствует о том, что указанные критерии там ниже, чем в нашем регионе. Чтобы Владимирская область стала привлекательнее для инвесторов, авторы законопроекта предлагают не снижать арендную ставку, а увеличить количество масштабных инвестиционных проектов.Действующие требования к потенциальным инвесторам во Владимирской области сильно завышены по сравнению с рядом других регионов. Например, в Костромской и Рязанской областях нет требований по минимальному количеству созданных рабочих мест и пороговых значений по объему налоговых отчислений.Власти Белгородской области готовы признать инвестпроект масштабным, если объем вложений превысит 10 миллионов рублей, а ежегодный объем налоговых отчислений в региональный бюджет — 500 тысячи рублей.В Ивановской области, чтобы получить преференции, инвестору достаточно ежегодно перечислять в бюджет не менее 2 миллионов рублей, в Брянской и Тверской областях — не менее 5 миллионов рублей.Учитывая изложенное, соседние с Владимирской областью регионы, являющиеся потенциальными конкурентами в привлечении новых инвесторов, имеют преимущества перед Владимирской областью, формируя более низкие критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, подчеркивают в прокуратуре.Как сообщает надзорное ведомство, по 10 проектам потенциальные инвесторы не согласились с реализацией проекта на территории Владимирской области, в том числе по причинам завышенных критериев.В частности предлагается снизить требуемое количество созданных рабочих мест с 50 до 25 для реализации инвестиционного проекта в одном из приоритетных направлений инвестиционной деятельности и до 10 для реализации инвестиционного проекта по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков и технопарков; уменьшить объем ежегодных поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Владимирской области с 10 до 5 миллионов рублей после выхода на проектную мощность, а также объем инвестиций в форме капитальных вложений с 500 до 100 миллионов рублей.Снижение критериев к масштабным проектам во Владимирской области позволит создать благоприятные условия для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Владимирской области, привлечь в регион новых инвесторов, повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Владимирской области, создать новые рабочие места и увеличить поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Владимирской области.Фото pxfuel.com