Во Владимирской области продлят налоговые каникулы ещё на год. Губернатор Александр Авдеев провёл...

Во Владимирской области продлят налоговые каникулы ещё на год.Губернатор Александр Авдеев провёл заседание Общественного совета с предпринимателями по поддержке малого и среднего предпринимательства.«На региональном уровне предусмотрены финансовые и нефинансовые меры, которые предоставляют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. На господдержку МСП в 2022 году направлено 2,1 млрд рублей, в том числе 143,2 млн рублей из федерального бюджета, 192,9 млн – из областного бюджета и 1,7 млрд рублей внебюджетных средств», – отметила Варвара Серёгина.В ходе отраслевых совещаний Общественного совета поступили предложения по совершенствованию существующего налогового законодательства. В частности, продлить налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей по упрощённой системе налогообложения до 2025 года. Также вступил в силу закон, дополняющий перечень видов деятельности, на которые распространяется «нулевая» ставка».Александр Авдеев в своем официальном телеграм-канале опубликовал новые предложения членов совета:принятие областного закона о семейном предпринимательстве;продление налоговых каникул для вновь зарегистрированных ИП ещё на год – до 1 января 2025 года;субсидирование затрат частных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах, которые готовы взять на себя обязательства по обновлению транспортного парка;распространение действия программы повышения производительности труда на малые предприятия, желающие расти. Сейчас участвовать в программе можно, только имея штат и обороты, доступные как минимум для среднего бизнеса.Фото pxfuel.com