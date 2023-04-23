Во Владимирской области произошел взрыв в лесополосе. Как сообщает пресс-служба Правительства...

Во Владимирской области произошел взрыв в лесополосе.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, вечером 22 апреля в полицию поступило сообщение громком хлопке от местного жителя Петушинского района. Взрыв произошел в лесополосе. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили три воронки. Две были сделаны еще зимой, но самая большая - совсем новая.Также были обнаружены металлические и пластиковые осколки и следы. Причина взрыва, как и тот, кто его устроил неизвестны. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью для местных жителей также нет. Правоохранительные органы продолжают проводить проверку сообщения.Фото - pxfuel.com