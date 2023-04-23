Во Владимирской области произошли две серьезные аварии. Как сообщает МВД Владимирской области,...

Во Владимирской области произошли две серьезные аварии.Как сообщает МВД Владимирской области, сегодня, 23 апреля 2023 на трассе Владимир-Муром-Арзамас, в Судогодском районе у Тюрмеровки произошла смертельная авария. "Фольксваген Поло" ехал в сторону Мурома, оказался на встречной полосе и столкнулся в=с "Шевроле". Водитель "Фольксвагена" погиб на месте, девушку, ехавшую с ним госпитализировали, как и водителя "Шевроле", который получил переломы ног.Также сегодня полиция сообщила о второй аварии. Она произошла на 12 километре дороги Хохлово-Камешково-Ручей. "ГАЗель" выезжала на главную дорогу и врезалась в "Митсубиси Аутлендер". Пострадали 3 человека, один из пассажиров отправлен на амбулаторное лечение, а 6-летний ребенок и 67-летний пассажир госпитализированы.Фото - "Подслушано Автомобилистов| Владимир"