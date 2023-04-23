Власти сообщают, что погибших и пострадавших нет.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о , который прогремел 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.Власти сообщают, что погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью местных жителей также отсутствует.Ранее редакция vlad.aif.ru сообщала, что накануне полиция выезжала на место, где обнаружила три воронки, осколки и чьи-то следы. Пресс-служба УМВД отказалась от комментариев.