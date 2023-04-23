Во Владимирской области сгорел частный жилой дом. По сообщениям пресс-службы МЧС по Владимирской...

Во Владимирской области сгорел частный жилой дом.По сообщениям пресс-службы МЧС по Владимирской области, вечером 22 апреля в пожарную охрану поступил звонок. Горел частный жилой дом в деревне Дворищи в Киржачском районе. Так как вызов был совершен несвоевременно, на момент прибытия МЧС огонь распространился по всей площади дома. Пожар устранили до распространения огня на соседние дома.Фото - pxfuel.com