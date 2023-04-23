Во Владимирской области установят единый стандарт для предоставления социальной помощи...

Во Владимирской области установят единый стандарт для предоставления социальной помощи малоимущим.С 2024 года будет установлен единый стандарт для предоставления социальной помощи малоимущим, в том числе, включая возможность заключения социального контракта. Об этом сообщает информационное бухгалтерское агентство.Условия по подсчету доходов будут такие же, как сейчас для пособия на детей с 3 до 7 лет. Кроме того, для социальной помощи будут учитывать доходы не домохозяйства, а семьи.В состав семьи будут входить муж, жена, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет студенты-очники. При этом исключаются родители, братья и сестры заявителя и его супруга (супруги).Социальные контракты сейчас также заключаются с учетом нуждаемости, но используется понятие домохозяйства, а не семьи. То есть, учитывают доход всех прописанных в квартире – тещи, свекрови и т. д.А вот правило нулевого дохода и учет имущества (как для детских пособий) для социального контракта применять не будут.Фото pxfuel.com