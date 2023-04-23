Во Владимирской области установят единый стандарт для предоставления социальной помощи...
Во Владимирской области установят единый стандарт для предоставления социальной помощи малоимущим.
С 2024 года будет установлен единый стандарт для предоставления социальной помощи малоимущим, в том числе, включая возможность заключения социального контракта. Об этом сообщает информационное бухгалтерское агентство.
Условия по подсчету доходов будут такие же, как сейчас для пособия на детей с 3 до 7 лет. Кроме того, для социальной помощи будут учитывать доходы не домохозяйства, а семьи.
В состав семьи будут входить муж, жена, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет студенты-очники. При этом исключаются родители, братья и сестры заявителя и его супруга (супруги).
Социальные контракты сейчас также заключаются с учетом нуждаемости, но используется понятие домохозяйства, а не семьи. То есть, учитывают доход всех прописанных в квартире – тещи, свекрови и т. д.
А вот правило нулевого дохода и учет имущества (как для детских пособий) для социального контракта применять не будут.
Фото pxfuel.com