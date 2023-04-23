Во Владимирской области заработали камеры. Совсем скоро нарушители ПДД получат первые штрафы. Под...

Во Владимирской области заработали камеры.Совсем скоро нарушители ПДД получат первые штрафы. Под мостом за остановками и у областной филармонии заработали видео-камеры - сообщает администрация паблика "Так и живем".Угол обзора и параметры освещения еще корректируются наладчиками. Десять новых камер видеонаблюдения ставил владимирский подрядчик, что редкость, ведь обычно они из Москвы или Казани.Камеры расположены по адресам: Верхняя Дуброва, 32, проспект Ленина, 1 и 42, Мира, 15,36-г, 63, Студеная гора, 1-а, в районе остановки «Магазин Турист», у магазина «1001 мелочь» и под мостом на Муромской.Некоторые камеры фиксируют только нарушение правил парковки, но есть и комплексы, которые отслеживают скорость, а также пристегнут водитель и пассажиры или нет, и пользуется ли водитель телефоном во время движения.Фото - pxfuel.com