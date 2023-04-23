Жителей Владимира беспокоит состояние городских прудов. Жителей Владимира беспокоит состояние...

Жителей Владимира беспокоит состояние городских прудов.Жителей Владимира беспокоит состояние городских прудов. В социальных сетях пишут, что Комиссаровский пруд в Добром превращается в болото, Соловьиный пруд тоже погибает после зимы. Аналогичные жалобы касаются Газовского пруда, который находится на выезде в сторону Боголюбово, и озера Гусинка за Городской больницей №5. Как комментируют люди: "Плавает дохлая рыба и утка, очень много мусора. И когда же администрация займется чисткой пруда?"Администрация города ответила жителям следующее: "Этот пруд федеральный. Управление по охране окружающей среды совместно с администрацией Фрунзенского района периодически чистят его. Сотрудники управления проведут проверку и, возможно, в дальнейшем включат пруд в план очистки во время субботника."Одна из жительниц прокомментировала эту ситуацию по-другому: "Ведь не так уж давно администрация сделала красоту там. Детская площадка с этим прудом. Плавали уточки. Возможно, людям нужно начать с себя. Если каждый уберет после себя мусор, мы сохраним природу".Фото: Подслушано во Владимире