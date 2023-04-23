Жителей Владимирской области приглашают на онлайн-лекторий «Диктанта Победы». Музей Победы...

Жителей Владимирской области приглашают на онлайн-лекторий «Диктанта Победы».Музей Победы приглашает жителей Владимирской области на видеолекции «Открытого лектория», организованного для подготовки к «Диктанту Победы». Историки расскажут о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Все желающие могут бесплатно присоединиться к лекциям на сайте учреждения и дополнительно подготовиться к участию в историческом диктанте.Слушатели узнают о событиях Ржевской битвы, Битвы за Кавказ, Курской и Сталинградской битв, об освобождении Смоленска и снятии блокады Ленинграда. Лекторы познакомят виртуальных гостей с историями военачальников, которые командовали операциями, и подвигами героев войны. Участники также увидят карты и схемы боёв, хронику военных лет и фотоснимки, узнают малоизвестные факты о подготовке и ходе сражений, потерях сторон.Международная акция «Диктант Победы» пройдёт 27 апреля на площадках в России и за рубежом.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области