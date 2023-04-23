Жителей Владимирской области в период майских праздников ожидают дополнительные поезда...

Жителей Владимирской области в период майских праздников ожидают дополнительные поезда Москва-Нижний Новгород.С 27 апреля по 14 мая 2023 года на наиболее востребованных направлениях Горьковской магистрали будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщается на сайте РЖД.66 дополнительных поездов свяжут Москву с Казанью, 20 – с Кировом, 12 – с Нижним Новгородом.Кроме того, в период майских праздничных дней по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда №721/722 «Ласточка». Из Москвы десятивагонный состав отправится 28, 30 апреля и 5 мая, из Нижнего Новгорода – 29 апреля, 1 и 6 мая.Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать по телефону 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Фото: официальный сайт ОАО "РЖД"