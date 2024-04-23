Депутат Госдумы лично убедился, что для белгородских детей во Владимире созданы все условия.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин лично убедился, что для белгородских детей в регионе-33 созданы все условия.В своём Говырин рассказал о посещении воспитанников футбольной секции СШОР №1 Белгородской области. Футболисты живут и тренируются в спорткомплексе «Торпедо». Распорядок дня, сообщил парламентарий, организован так, чтобы ребята могли совмещать тренировки и освоение школьной программы.- Признаюсь, что смотрел на то, как организована жизнь ребят, не только как депутат, а как многодетный отец. Родители могут быть спокойны: дети довольные и веселые, — сказал Алексей Говырин. — Привёз мальчишкам покровские пряники, и тут же получил от них заявку на экскурсию на шоколадную фабрику. Обязательно организую такой выезд!Напомним, что во Владимир приехали 70 юных спортсменов из Белгорода. Все дети обеспечены пятиразовым питанием и комфортным проживанием. Ребята постарше учатся на дистанте, а для футболистов, учеников начальных классов, решено организовать очные занятия.- Родители и тренер футболистов попросили помочь организовать обычные уроки, чтобы к ребятам приходил учитель. С руководством регионального Минспорта мы сразу подобрали место для занятий непосредственно в спорткомплексе. Очные уроки начнутся в ближайшее время, — сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.