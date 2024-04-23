Директор дилерского центра Автобат Дмитрий Комаров рассказал, как происходит растаможивание...

Директор дилерского центра "Автобат" Дмитрий Комаров рассказал, как происходит растаможивание автомобилей, и какие марки представлены во владимирских салонахДоля машин, ввезенных по параллельному импорту, в общем объеме продаж в марте достигла 15-ти процентов. Это абсолютный рекорд на российском рынке. Активно его осваивают и китайские производители.Как происходит растаможивание автомобилей? Какие марки представлены во владимирских салонах и какие гарантии на них дают официальные дилеры?Поговорили с операционным директором дилерского центра "Автобат" во Владимире Дмитрием Комаровым.