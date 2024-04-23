Эксперты Народного фронта обнаружили многочисленные нарушения в местах приготовления шаурмы во...

Эксперты Народного фронта обнаружили многочисленные нарушения в местах приготовления шаурмы во Владимире.Соответствующее видео было выложено в официальном телеграм-канале Народного фронта (Владимирская область).Экспертами было проверено 8 торговых точек. Какие конкретно? На улице Гоголя - 2, Большой Нижегородской - 88 «А», Верхней Дуброве - 36 «А», 26, 26 «А», на Нижней Дуброве - 36, Студенческой -12 «А» и Суздальском проспекте - 5.- В 6 из 8 заведениях есть нарушения нормативов СанПиН. В шаурмечной по адресу улица Большая Нижегородская — 88 «А» на местах приготовления пищи лежат личные вещи, не используются перчатки. В заведении по адресу улица Верхняя Дуброва - 36 «А» еду готовит кассир, не имея при себе санитарной книжки и других документов. По адресу улица Гоголя - 2 нет документов на мясо, нет санитарных книжек, ножи и доски грязные, без маркировки. В каждом заведении нет технологических карт, маркировки ножей и продуктов, нет документов на мясо, подтверждая, что оно проверено и безопасно… - рассказывает Владимир Прозор, эксперт Народного фронта.Сообщается, что данную информацию эксперты передали в Роспотребнадзор. Представители Народного фронта настаивают на тщательной проверке подобных заведений Владимира.Видео, фото: https://t.me/onf_33