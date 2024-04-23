Фармацевтическая компания с производственной базой во Владимирской области представила аналог...
Фармацевтическая компания с производственной базой во Владимирской области представила аналог «Спинразы»
Речь идёт про фармацевтическую компанию «Генериум». Как сообщает РИА Новости, Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог «Спинразы», соответствующие данные внесены в документ.
Дата регистрации: 15 апреля 2024 года. Торговое наименование лекарственного препарата: «Лантесенс».
Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: «Нусинерсен».
Согласно инструкции, «Лантесенс» предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Он также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В России ранее было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма».
Фото: Christina Victoria Craft
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(фотосток)