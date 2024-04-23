Генеральный директор Фонда капитального ремонта Владимирской области Сергей Маевский рассказал,...

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Владимирской области Сергей Маевский рассказал, сколько лифтов заменят и какие адреса попали в списокКапитальный ремонт лифтового оборудования области. Утвержден краткосрочный план работ - на 2024 год. Сколько лифтов заменят? Какие адреса попали в список? И кто подрядчик?Гостем нашей студии стал Сергей Маевский - генеральный директор Фонда капитального ремонта Владимирской области.С ним беседовала Кристина Иванова