Гребень антициклона с юго-запада принесет во Владимирскую область понижение температуры. Гребень...

Гребень антициклона с юго-запада принесет во Владимирскую область понижение температуры.Гребень антициклона с юго-запада, наполненный холодными воздушными массами, сохранит в небе обширные поля облаков, но вероятность дождей будет невелика, а вот дневной прогрев окажется ограничен.При этом в ночь со вторника на среду температура местами опустится даже до слабых заморозков, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.Правда, синоптики Гидрометцентра России успокаивают: несмотря на небольшое похолодание во вторник и среду, апрель затем вновь порадует теплом. Но не забываем про прогноз о тропическом ливне в пятницу.24 апреля (в среду) во Владимире утром будет солнечно. К обеду небо затянут облака, воздух прогреется до +14°C. Ночью температура упадёт до +7...9°C.Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Ветер - западный, 2-4 метра в секунду. Осадки не прогнозируются.Народный прогноз погоды на 24 апреля:«На Антипа небо окрасилось в красный — жди ненастья»;«Расцвели веточки вербы — заморозки не вернутся»;«Если ласточки еще не вернулись к 24 апреля, это означает, что весна будет затяжной и прохладной».Фото: Aaron Burdenon Unsplash(фотосток)