В нашем регионе преступления в отношении родителей, скорее, исключение, но малолетки замечены в других жестоких деяниях.
В нашем регионе преступления в отношении родителей, скорее, исключение, но малолетки замечены в других жестоких деяниях.
Била маму гантелей
Шокирующий инцидент на днях произошёл у наших соседей – в Нижегородской области. Там хоронили 55-летнюю женщину. Предполагаемый убийца – её приёмная дочь...
Как предполагает следствие, 17-летняя нижегородка хотела уехать навестить подругу в другом городе и почему-то подумала, что мать её не отпустит. Тогда подросток избила спящую женщину гантелей по голове. От полученных травм родительница скончалась.
Этот из ряда вон выходящий случай побудил вспомнить о внутрисемейных преступлениях в нашем регионе. Во Владимирской областной прокуратуре уверили, что за последние несколько лет несовершеннолетние в деяниях против жизни и здоровья своих родителей замечены не были. 2017 год – исключение.
Особенный ребёнок
Ужасающая история случилась в Александрове. Главной её героиней стала 12-летняя Карина. Судя из материалов уголовного дела, девочка была «особенным» ребёнком, поэтому её отдали в коррекционную школу. Девочка, по мнению педагогов, отличалась общей неорганизованностью, часто нарушала дисциплину. Подруг Карине заменяли кошки и собаки, за что она поплатилась собственным здоровьем. Как-то малышка залезла в собачью конуру. Псу явно не понравился визит незваной гостьи, и тот поранил ребёнку глаз. После этого случая Карину перевели на домашнее обучение.
– В апреле 2016 года мать девочки ушла в очередной запой. Со слов соседки, ребёнок целыми днями бродил по посёлку, выпрашивая еду, поэтому она позвонила в полицию. Однако мать это отрицала, говорила, что у неё произошёл конфликт с этой соседкой, вот она и наговаривает, – уточнили в Александровской городской прокуратуре.
Так или иначе Карину отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там-то и произошёл инцидент, который привёл к трагедии.
По словам Карины, в центре она увидела фильм «Деточки». По сюжету подростки – воспитанники детдома – издеваются над «плохими» людьми, а затем их убивают.
В голове у несовершеннолетней засела мысль проверить, накажут ли её за подобные деяния. Только целью маленькая садистка выбрала родную бабушку...
Уксус для бабушки
В июне Карина вернулась домой и стала ещё более несносной. Тётя девочки замечала, как племянница отрывала куклам головы, руки и ноги. Школьница научилась хитрить и пакостить. Особенно доставалось бабушке Вере Васильевне.
Старушка, которой было глубоко за 70, с трудом передвигалась по дому, и то только при помощи палочки. Внучка могла забежать к пенсионерке, разбросать вещи, хлопать дверьми, а то и стащить клюку Веры Васильевны.
Днём 22 августа 2016 г. Карина, как всегда, зашла к бабушке в гости. Но на этот раз игрушки ей быстро надоели, и юная садистка решила переключиться на пенсионерку.
Как указано в материалах уголовного дела, несовершеннолетняя схватила клюку и стала ею колотить пожилую женщину, потом высыпала на родственницу кастрюлю с макаронами, полила сверху уксусом, «Белизной» и схватила нож...
Расправившись со старушкой, маленький изверг выбежала на улицу и, крикнув соседке, что облила бабушку едкой жидкостью, умчалась за калитку.
Когда мать Карины после звонка соседки прибежала домой, то просто ужаснулась: на полу в луже крови лежала Вера Васильевна, вокруг валялись рассыпанные макароны, банки из-под масла и уксуса.
Старушка ещё дышала и еле слышно прохрипела, что это сделала Карина... Медики не смогли спасти жизнь пенсионерки – от полученных травм она скончалась в реанимации.
Что касается Карины, врачи-психиатры установили у неё психиатрическое заболевание со значительными нарушениями поведения, требующее лечения и ухода. 3 октября 2016 г. уголовное дело в отношении Карины прекратили, поскольку она не достигла 14-летнего возраста. Однако Александровский городской суд постановил поместить маленькую садистку в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Ребёнок пробыл там меньше года – повторная меддиагностика показала, что девочка из-за болезни не может находиться в этом учреждении. После чего Карину поставили на учёт в ПДН и вернули в семью.
Мнение эксперта
Помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:
– В первом квартале 2024 г. к производству приняли несколько уголовных дел о совершении несовершеннолетними особо тяжких преступлений против личности: это одно убийство, три дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в одном случае повлёкшее смерть человека.
В прошлом году от противоправных действий членов семьи и близких пострадали 12 несовершеннолетних, из них 10 – от преступных действий (бездействия) родителей.